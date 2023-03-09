В Новосибирске 9 марта похолодает до -8 и выпадет небольшой снег

9 марта похолодает до -8 градусов.
Фото: Виктория МИНАЕВА
После оттепели синоптики снова обещают похолодание в Новосибирске: -6… -8 ночью, -3…-5 днем. Ветер юго-западный 6-11 м/с.
— 9 марта будет облачно с прояснениями, временами небольшой снег, днем по юго-западу местами умеренный снег. Местами метели. При прояснениях изморозь. На дорогах сильная гололедица, снежные заносы, — отмечают в Западно-Сибирском Гидрометцентре.
По Новосибирской области температура ночью опустится до -8… -13 градусов, по северным районам — до -22. Температура днем -3… -8. Ветер южный, ночью возможны порывы до 17 м/с; днем до 13 м/с.
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