В Алтайском крае скорая помощь с беременной женщиной увязла в снегу

Машину скорой из снега вытаскивали спасатели. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Бийске в Алтайском крае машина скорой помощи увязла в снежной каше с беременной женщиной из-за нечищенной дороги.

По сообщению Толк со ссылкой на МЧС по Алтайскому краю, жительница Бийска вызвала скорую, чтобы доехать до родильного отделения. Когда машина с роженицей выезжала со двора дома, она увезла в снежной каше и забуксовала. Выбраться самостоятельно водителям скорой не удалось. Вытаскивать машину вызвали сотрудников МЧС.

В ведомстве уточнили, что беременную женщину доставили в больницу своевременно.

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