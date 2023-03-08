8 Марта из патрульных машин: МВД поздравило женщин Новосибирской области с праздником

МВД поздравило женщин с 8 Марта. Фото: кадр из видео ГУ МВД по НСО

МВД Новосибирской области поздравило сибирячек с Международным женским днем, устроив необычное шоу. Сотрудник полиции на патрульных машинах выстроились в огромную надпись с «8 Марта».

Сначала около полусотни машин с включенными мигалками устроили прокат. Потом они разделились, и одна группа составила надпись «Марта». Другая же образовала цифру «8». Причем вторая группа машин, разделившись, постоянно двигались по кругу, изображая петельки восьмерки.

Напомним, что в 2020 аналогичным способом сибирячек поздравили автомобилисты Первомайского района. Надпись «8 Марта» они составили из 54 машин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер