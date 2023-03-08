Участник спецоперации записал видеопоздравление с 8 Марта для жительниц Новосибирской области

Военнослужащий поздравил сибирячек с 8 Марта из зоны СВО. Фото: кадр из видео "АСТ-54"

Участник спецоперации на Украине, в прошлом выпускник НВВКУ, записал видеопоздравление с 8 Марта для женщин Новосибирской области.

— Дорогие дамы, хотел бы вас поздравить с Международным женским днем и пожелать вам всегда оставаться любимыми, нужными и никогда не расстраиваться, и не грустить, вдохновлять этот мир и наполнять его нежностью, — поздравил военнослужащий.

В видеопоздравление также вошло стихотворение, которое мужчина сочинил самостоятельно и посветил его своей матери.

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