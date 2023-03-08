В Новосибирске массовое ДТП фур перекрыло Северный объезд

По словам очевидцев, столкнулись 5 фур. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске из-за столкновения нескольких фу оказался перекрыт Северный объезд. ДТП произошло вечером 8 марта в районе села Барлак.

— В сторону Кемерово проезда нет, объезд через Пашинское шоссе, Восточное шоссе, станцию Мочище, — рассказали подписчики паблика ВКонтакте «АСТ-54».

По словам очевидцев, столкнулось не меньше 5 фур. Некоторые из них стали поперек дороги, что и вызвало затор. Растаскивать грузовики, чтобы открыть проезд начали только в одиннадцать часов вчера.

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