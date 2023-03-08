Брызнула в лицо из перцового баллончика: цыгане устроили потасовку в маршрутке № 91 в Новосибирске

Цыгане распылили в лицо одной из пассажирок перцовый баллончик. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Новосибирске цыгане устроили потасовку в маршрутке №91 «Речной вокзал – микрорайон Щ», распылив в лицо одной из пассажирок перцовый баллончик. Произошло ЧП 7 марта.

По сообщению «Родных берегов», на остановке «Речном вокзале» зашла группа из 6-7 человек, внешне напоминающих цыган. Вели они себя очень громко, ругались. В какой-то момент одна из пассажирок заметила, что к ее соседке попытались залезть в карман и закричала. Тут же цыгане начали материться и кидаться с кулаками на пассажиров.

Водитель на происходящее не реагировал, но когда большинство потребовало высадить дебоширов, то он открыл дверь. Как раз уходя, одна из цыганок и распылила в лицо женщине, сидящей у входа, перцовый баллончик. Водитель продолжил игнорировать ситуацию и закрыл дверь.

Компания-перевозчик ООО «Диамант-1», пообещала разобраться в ситуации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер