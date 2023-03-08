Сибиряка с пистолетом приняли за торговца оружием.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Новосибирцы приняли незнакомца с пистолетом на проспекте Дзержинского за торговца оружием. Заметили странного мужчину в конце февраля. Полиция его уже нашла. Однако никакое оружие сибиряк не продавал. История оказалась прозаичнее.
Как сообщили КП-Новосибирск в региональном МВД, заявление поступило 24 февраля от местного жителя. Тот пожаловался в полицию на родственника жены. По словам заявителя, после ссоры мужчина отпинал его авто, припаркованное у дома.
— Сотрудники полиции прибыли на место происшествия, указанный гражданин был доставлен в отдел полиции для разбирательства. В ходе досмотра у мужчины был обнаружен пневматический пистолет без баллона и пуль. Обнаруженный пистолет не подлежит изъятию у гражданина и помещению на хранение в отделе полиции, так как не подлежит постановки на учёт, — рассказали в полиции.
С мужчиной провели профилактическую беседу и отпустили, поскольку своим хулиганством он не причинил ущерба чужому имуществу.
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