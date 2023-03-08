Бастрыкин поручил проверить затопленный детский сад в Новосибирске

Бастрыкин поручил проверить затопленный детсад. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить затопленный детсад в Новосибирске. С просьбой принять меры к нему обратилась одна из мам.

По словам женщины, дырки в крыше здания появились еще в декабре прошлого года. Помещения затапливает, однако администрация детсада ничего не делает до сих пор. В одном из помещений, где размещаются дети, вовсе нет электричества. Однако вместо решения проблемы, родителям предложили расформировать группу без сохранения образовательного процесса.

Бастрыкин поручил провести проверку и взял ее ход на контроль, потребовав предоставить доклад о первоначально установленных обстоятельствах и итогах проверки.

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