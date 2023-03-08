Следователи отказались возбуждать дело после смерти таксиста в лесу в Новосибирске

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело после смерти 51-летнего таксиста Александра Калмыкова. Фото: "ЛизаАлерт НСО"

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело после смерти 51-летнего таксиста Александра Калмыкова, тело которого нашли в лесу в Заельцовском районе Новосибирска. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в региональном Следственном комитете.

— По результатам проверки в возбуждении уголовного дела отказано в связи с отсутствием события преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). В ходе проведения проверки установлено, что смерть мужчины не носит криминальный характер, — пояснили в СК.

Напомним, что ЧП произошло в конце января этого года. Александр работал таксистом на собственной машине. 21 января он вышел на смену, но домой уже не вернулся. Родственники забили тревогу. На следующий день в лесополосе нашли его тело.

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