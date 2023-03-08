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НовостиОбщество8 марта 2023 4:59

На Новосибирск 8 Марта обрушился дождь

Также в праздник ожидается сильный ветер и гололед
Надежда КАСЬЯНОВА
В праздник на город обрушился дождь.

В праздник на город обрушился дождь.

Фото: Антон ФОКИН

На Новосибирск в Международный женский день 8 марта обрушился дождь. О непогоде сибиряков предупреждали спасатели накануне.

Дождь сменил снег, который засыпал город с ночи. Снежинки превратились в капли, как только утром на улице потеплело до +1 градуса. Морось продолжается до сих пор. С наступлением вечера и понижением температуры дороги и улицы Новосибирска превратятся в каток.

По сообщению Западно-Сибирского Гидрометцентра, дождь и мокрый снег ожидаются только в первой половине дня. Потом их сменит северо-западный ветер 9-14 м/с, порывы которого будут достигать 20 м/с. Также с приближением вечера придет похолодание до -2…-4 градусов.

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