В Новосибирской области оттепель сменится морозами до -20 градусов

В области похолодает до -20 градусов. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Новосибирской области оттепель сменится 20-градусными морозами. Об этом сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

По данным синоптиков, похолодание в регион придет 9 марта. Ночью ожидается -11…-16 градусов, а местами температура опустится до -21 градуса. По юго-востоку наоборот потеплеет — до -5…-10 градусов. Днем воздух прогреется до -3…-8 градусов. Ожидается небольшой снег, местами метели.

10 марта в области тоже будет прохладно. Ночью температура опустится до -8…-13 градусов, местами похолодает до -18 градусов. Днем же температура поднимется до -4…+1 градуса. Ожидается небольшой снег.

В отличии от области в самом Новосибирске будет тепло. Ночью 9 и 10 марта температура не будет опускаться отметки ниже -11 градусов, днем — -5 градусов.

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