Новосибирские ученые нашли в Якутии самый древний алмаз

Новосибирские ученые из Института геологии и минералогии СО РАН нашли в Якутии самый древний алмаз. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирские ученые из Института геологии и минералогии СО РАН нашли в Якутии самый древний алмаз. По их предположениям, его возраст составляет около 3,6 лет.

— Обнаруженный нами алмаз, по-видимому, является самым древним из изученных на сегодняшний день, — цитирует академика Николая Похиленко издание «Наука в Сибири». — Возраст сингенетического этому алмазу включения сульфида оценивается приблизительно в 3,6 миллиарда лет. Согласно полученным нами результатам, он был захвачен растущим оливином при достаточно высоких температурах — более 1 400 и давлениях более 5,5 ГПа. Это соответствует глубинам около 180 километров.

Обнаружили алмаз в породах кимберлитовой трубки Удачная. Его размер — всего лишь 0,3 миллиметра.

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