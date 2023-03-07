Алтаец застрелил лося и утопил его мясо в реке, чтобы скрыть улики

Алтайца подозревают в убийстве лося. Фото: Андрей АБРАМОВ

26-летнего жителя Бийска Алтайского края подозревают в браконьерстве. Мужчина убил и разделал лося, а потом спрятал его мясо в реке, избавляясь так от улик.

— 11 февраля подозреваемый приехал в гости к родственнику в село Макарьевское. Там он взял принадлежащие ему горный снегоход и ружье и уехал в лес. Через некоторое время мужчина вернулся, заявив, что добыл лось. Подозреваемый вместе с родственником перетащили тушу животного в предбанник и разделали на более мелкие части, поделив поровну, — сообщил amic.ru со ссылкой на алтайское МВД.

Как после рассказал подозреваемый, свою часть туши он утопил в реке Бии, чтобы скрыть улики. Ружье же и вовсе ему не принадлежало. Мужчина нашел его в районе озера Моховое около 7 лет назад, когда ходил за грибами.

Уголовное дело возбудили по статье 258 УК РФ за незаконную охоту. Ущерб, нанесенный природе, оценили в 80 тысяч рублей. Мерой пресечения ему избрали в виде обязательной явки.

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