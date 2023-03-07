В военном госпитале Новосибирска состоялся концерт «Культурного фронта». Фото: «ЧС-ИНФО»

В военном госпитале Новосибирска состоялся концерт «Культурного фронта» — регионального отделения Общественного движения. Вместе с артистами Новосибирского музыкального театра и студентами Новосибирского театрального института общественники выступили для участников спецоперации и медперсонала госпиталя.

— Цель концерта: поднять дух бойцов — дух веры, надежды и любви, создать позитивное настроение через песню и доброе душевное общение, — рассказали организаторы мероприятия «ЧС-ИНФО». — Встреча прошла в теплой и трогательной обстановке. Артисты, наши ребята-герои, врачи и все, кто присутствовал в зале, соединились в одном душевном порыве.

После концерта артисты побеседовали с бойцами, пожелав им скорейшего выздоровления.

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