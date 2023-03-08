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НовостиОбщество8 марта 2023 0:00

Потепление до +2 и снег: синоптики дали прогноз на 8 марта в Новосибирске

8 марта в Новосибирске потеплеет до +2 градусов
Надежда РЫЖКИНА
Погода на 8 марта ждёт по-настоящему весенняя.

Погода на 8 марта ждёт по-настоящему весенняя.

Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Международный женский день 8 марта в Новосибирске будет тёплым, но очень снежным. Синоптики прогнозируют ночью -2...-4 градуса, а днём 0...+2.

— Будет облачно, осадки преимущественно в виде мокрого снега, ночью местами сильные. На дорогах сильная гололедица, снежные заносы. Северо-западный ветер усилится до 19 метров в секунду, — рассказали синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью будет 0...-5, местами до -10 градусов. Днем ожидается от 0 до +5.

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