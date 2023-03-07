В воздухе Советского района Новосибирска повысилась концентрация двух опасных веществ

В воздухе повысилась концентрация формальдегида и диоксид азота.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В воздухе Советского района Новосибирска оказалась превышена придельная концентрация двух опасных веществ. Превышение было зафиксировано в минувшие сутки и сегодня, 7 марта.
— Отмечается превышение диоксида азота в 1,1 ПДК и формальдегида — в 2,2, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.
Напомним, что по итогам 2022 года Новосибирск попал в тройку городов России с самым грязным воздухом. Хуже воздух был только в Москве и Якутске. Однако власти сибирской столицы поставили корректность рейтинга под вопрос. Они заявили, что невозможно точно определить концентрацию вредных веществ в воздухе, поскольку она может сильно отличаться в верхних и приземных слоях.
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