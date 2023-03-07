Кемеровская область оказалась на предпоследнем месте по зарплатам в Сибири

Средняя предлагаемая работодателями зарплата в Кузбассе составила около 52 тысяч рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

Кемеровская область заняла пятое место среди крупнейших регионов Сибири по величине предлагаемой заработной платы. В среднем в Кузбассе работодатели предлагают зарплату около 52 тысяч рублей. У соискателей ожидание немного меньше. В среднем за свой труд они надеются получать около 46 тысяч рублей. Об этом сообщил Сибдепо со ссылкой на сервис hh.ru.

По данным аналитиков, на первом месте по размеру предлагаемой зарплаты оказалась Иркутская область (67 тысяч рублей), на втором — Красноярский край (62 тысячи рублей), третье место разделили Новосибирская и Омская области — 56 тысяч рублей. Около 50 тысяч рублей предлагают работодатели Томской области, в Кузбассе чуть меньше. На последнем месте Алтайский край. Там в среднем предлагаемая зарплата составляет около 45 тысяч рублей.

При этом оказалось, что соискатели рассчитывают на меньшие суммы, нежели предлагает работодатель. Разница составляет около 5-10 тысяч рублей.

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