Под Новосибирском иномарка влетела в фуру: погибла водитель легковушки

В Тогучинском районе Новосибирской области случилось смертельное ДТП. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В Тогучинском районе Новосибирской области случилось смертельное ДТП. Там грузовик столкнулся с иномаркой — погибла водитель легковушки. Авария случилась вечером во вторник, 7 марта.

— Сегодня, около 18:05 57-летняя женщина за рулем автомобиля «Ниссан Тино» ехала по трассе «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» со стороны Новосибирска. На 48 километре она не справилась с управлением и выехала на встречку, где столкнулась с грузовиком «Шехман» с полуприцепом, который ехал со стороны Ленинск-Кузнецкого, — рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

Погибла водитель легковушки. Фото: Госавтоинспекция по НСО

Женщина, сидевшая за рулем легковушки, скончалась от полученных травм. Проводится доследственная проверка.

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