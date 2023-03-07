Новосибирские хирурги спасли 96-летнего мужчину с инфарктом

Хирурги прооперировали сердце 96-летнему пациенту. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новосибирские хирурги из Центра Мешалкина прооперировали сердце 96-летнего мужчины с инфарктом. Необычный пациент в почтенном возрасте посетил клинику в феврале этого года.

— Пациенту проведена малотравматичная операция по восстановлению кровотока в артерии, питающей сердце, — рассказали в Центре.

По словам медиков, настолько пожилые пациенты у них в клинике встречаются не часто. За 2021 и 2022 года таких пациентов было всего девять. Их возраст составлял около 94-95 лет. Однако в истории Центра были и 100-летние пациенты.

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