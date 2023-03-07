Новосибирск взял бронзу в топ-10 городов России по «зубному» туризму

Новосибирск занял третье место в рейтинге городов по «зубному» туризму. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирск занял третье место в топ-10 городов России, подходящих для стоматологического туризма. Опрос в соцсетях провел сервис Tvil.ru. По его данным, после роста цен на стоматологические услуги, многие люди начали искать возможность вылечить зубы в путешествии. Так можно не только сэкономить, но еще увидеть другой город и отдохнуть.

— Первое место в топе заняла Тверь. За нее проголосовали 21% опрошенных. Город находится не так далеко от Москвы, но цены здесь — гораздо ниже. На втором месте — Краснодар, ему принадлежит 21% голосов. Замкнул тройку лидеров Новосибирск. За него отдали свои голоса 17% опрошенных. Столица Сибири — город инноваций, поэтому, конечно, и клиники здесь должны быть на уровне, — сообщили аналитики.

На четвертом месте оказалась Тула, получив 16% голосов. Пятерку замкнул Волгоград, за который проголосовали 10% опрошенных. Причем, как отмечают стоматологи, в этот город полечить зубы приезжают не только россияне, но и иностранцы. Рязань набрала 7% голосов, Омск — 5%, Смоленск выбрали 3% опрошенных, 2% отдали свой голос Архангельску и 1% проголосовал за Хабаровск.

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