Жителям Новосибирска рассказали, как привить детям любовь к чтению. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителям Новосибирска раскрыли секрет, как привить детям любовь к чтению. Сделать это можно лишь собственным примером, уверена детский психолог Наталья Наумова. Так, ребенку нужно видеть, что родители тоже читают. Понимать, что чтение – неотъемлемая часть их жизни. По мнению психолога, книги важно читать с раннего детства. Однако заставлять малышей читать не стоит.

– Ни в коем случае нельзя заставлять ребенка читать, нужно увлекать, заинтересовывать, только тогда этот процесс интересен для ребенка. Также последовательно обучаем ребенка чтению по мере созревания, по мере его готовности, – сказала психолог в беседе с NEWS.ru.

По мнению специалиста, очень важно, чтобы малыш не ощущал негатива со стороны взрослых. Необходимо, чтобы читал ребенок те книги, которые соответствуют его возрасту. Те, которые интересны ему. Важно, чтобы он мог усвоить информацию, изложенную в них.

Также нужно, чтобы после прочтения малыш мог обсудить книгу со взрослым.

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