Хотят выспаться и тюльпаны: сибирячки назвали варианты лучших подарков на 8 Марта

Новосибирцы рассказали, какой подарок идеален для 8 марта. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Уже завтра наступит 8 Марта — международный женский день. Кроме всего прочего, этот день — еще один повод порадовать своих близких дам. Мы попросили новосибирцев назвать лучшие варианты для подарков на этот праздник.

— Если честно, для меня лучшим подарком было бы поспать часов так 12 — и чтобы меня никто не трогал, — делится с КП-Новосибирск 25-летняя Анна. — Но, от букета традиционных тюльпанов или моих любимых белых роз тоже не откажусь.

Молодые люди при вопросе о подарках на 8 марта тоже в первую очередь вспоминают о букетах. Но не все считают, что за ними нужно бежать в салон.

— Если бы позволяла погода — дарил бы полевые цветы. Если есть возможность купить именно такие — так и поступаю, — признается КП-Новосибирск 22-летний Александр.

Некоторые дамы не отказались бы от подарков, которые будут приносить пользу:

— Я была бы рада и кухонной утвари, и цветам. Мечта — робот-пылесос, — рассуждает с КП-Новосибирск 35-летняя Олеся. — Но вообще, подарок ведь надо подбирать по интересам. Например, если девушка любит готовить, то ей понравится что-то для кухни, а если нет, то в этом не будет смысла.

А кто-то из молодых людей не стесняется креативить, придумывая подарок для любимых:

— Мне кажется, отличный вариант подарка — портативная стиральная машинка. А что, особенно подойдет тем, кто любит путешествовать. И это очень оригинально, такой подарок точно не повторится, — рассказывает КП-Новосибирск 32-летний Никита. — Маме я бы подарил фикус — и полезно, и практично. А еще можно дарить фитнес-браслеты. Тоже функциональная штука.

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