«Вас полюбят еще больше»: новосибирцам раскрыли секрет фантастического завтрака для женщин на 8 марта

Новосибирцам раскрыли секрет фантастического завтрака для женщин на 8 марта. Фото: Евгения ГУСЕВА

В преддверии Международного женского дня шеф-повар и телеведущий Александр Белькович поделился рецептом невероятно вкусного завтрака. По словам шоумена, такое блюдо растопит сердце любой женщины. И скрасит ее день, особенно праздничный.

– Я для своей жены приготовлю омлет со сливочным сыром и тунцом. Это фантастика. Очень легко делается. Берем пять яиц, добавляем сливки, щепотку соли и взбиваем. Тоненьким слоем выливаем на среднюю сковородку с антипригарным покрытием. И даже его не переворачиваем, он просто скрепится. Готовим на медленном огне, — рассказал Белькович NEWS.ru.

По словам Бельковича, тунец нужно перетереть вилкой по волокнам, добавить сливочный сыр, а затем залить соусом из банки из-под тунца.

После чего омлет необходимо снять с огня и тонким слоем намазать на него начинку из тунца. Затем нужно завернуть рулет из омлета. А его украсить помидорками-черри и зеленью.Также можно добавить немножко масла из-под тунца. К блюду шеф-повар рекомендует положить парочку тостов.

– Это самый прекрасный завтрак. Стакан апельсинового сока и цветочек в вазочку. И ваша половинка будет любить вас еще больше, – уверен Белькович.

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