Первый в Сибири ресурсный центр для женщин и детей с ВИЧ открылся в Новосибирске

В Новосибирске открылся первый в Сибири ресурсный центр для женщин и детей с ВИЧ. Фото: Евгений Аникеев

В Новосибирске открылся первый в Сибири ресурсный центр для женщин и детей с ВИЧ. Он расположен по адресу улица Советская, 44.

Инициатор создания центра – общественная организация «Остров», которая реализует проект «Мама в плюсе». Островок помощи и поддержки для ВИЧ-инфицированных появился в декабре 2022 года.

Как отметила председатель «Острова» Таисия Ланюгова, еще несколько лет назад инфицированных мужчин было больше, чем женщин.

− Сейчас эти категории почти сравнялись, и что самое страшное, 30% от всех ВИЧ-положительных женщин − это многодетные мамы. За 2022 год в «Острове» оказали различные виды помощи около 1200 женщинам, − сообщает «ЧС-Инфо».

В ресурсном центре представительницы прекрасного пола могут пообщаться с психологом и соцработником, а также получить юридические разъяснения по волнующим вопросам. Если женщина пришла с ребенком, то ей не нужно будет переживать за свое чадо – за ним присмотрит аниматор.

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