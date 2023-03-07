Эксперты рассказали, какие машины чаще всего угоняют в Новосибирске

В последнее время мишенями злоумышленников становятся южнокорейские авто. Фото: Евгения ГУСЕВА

Новосибирцам рассказали, машины каких марок чаще всего угоняют в городе. В последнее время мишенями злоумышленников становятся южнокорейские авто, сообщили в «Группе Ренессанс страхование».

В зоне риска оказались автомобили Genesis, Hyundai и Kia. В 2022 году самой популярной у преступников была модель Hyundai Palisade.

− Была похищена почти каждая сотая застрахованная машина. В топ-5 вошли Genesis G70, Hyundai Sonata, Hyundai Santa Fe и Kia Sorento, − рассказали в страховой компании.

В основном злоумышленники угоняют востребованные среди местных жителей авто. Многие машины после угона разбирают, а затем продают запчасти.

Но, что интересно, в список предпочтений преступников также входят «Мерседес» и «Лексус». Это при том, что запчасти на них сложно найти.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber