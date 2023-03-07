ВсеИнструменты.ру за год увеличили выручку на 53,7%

ВсеИнструменты.ру подвёл итоги 2022 года Фото: Василий Вахрин

Онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта ВсеИнструменты.ру подвёл итоги 2022 года. В результате работы DIY-ретейлер получил 84,9 миллиарда рублей выручки, что на 53,7% больше, чем годом ранее.

За 2022 год компании ВсеИнструменты.ру удалось увеличить количество продаж в штуках на 63%. Также аналитики ретейлера зафиксировали более 320 млн. посещений сайта. Это на 26% больше, чем годом ранее.

Интенсивнее всего росли продажи в штуках строительных материалов (+141%), товаров для офиса и дома (+122%), сантехники (+93%). Также увеличился спрос на клининговое оборудование (+92%), товары для отдыха (88%), электрику и свет (+86%), крепеж (+73%), товары для сада (+68%), складское оборудование (+62%), спецодежду и СИЗ (+58%), расходные материалы (+52%), а также автогаражное оборудование (+45%).

«Основными драйверами роста стали сразу несколько показателей. Первым стоит отметить расширение ассортимента. Сегодня на сайте к заказу доступен 1 млн. товаров (+32% за 2022 год). В условиях трансформации рынка под действием санкций и ухода зарубежных компаний, мы делали акцент на импортозамещение и расширение сотрудничества с китайскими партнерами. В результате у онлайн-гипермаркета увеличилось количество поставщиков: за год появилось более 950 новых партнеров. Сейчас их около 3500», — комментирует новость Валентин Фахрутдинов, генеральный директор ВсеИнструменты.ру

Также компания активно занималась развитием автоматизации сервисов для поставщиков, например, развитием личного кабинета на сайте. Около 25% новых партнеров за 2022 год пришли именно через этот инструмент.

ВсеИнструменты.ру за год расширили географию присутствия. У компании появилось 206 новых магазинов по стране и сейчас их количество превышает 700 штук более чем в 250 городах. Кроме этого, была введена в эксплуатацию вторая очередь склада компании в Домодедово — самый крупный российский распределительный центр площадью в 188 000 кв. м.

«Для многих участников рынка 2022 год показал, что бизнес должен быть гибким и нужно уметь оперативно подстраиваться под текущую ситуацию. Один из главных выводов, которые мы сделали для себя, — не менять долгосрочную стратегию, чтобы компания продолжала развиваться и расти, — добавляет Валентин Фахрутдинов. — По прогнозам наш сегмент рынка ждет консолидация — крупные игроки будут наращивать долю, а малые — уходить с рынка. Также будет дальнейшее развитие параллельного импорта и замещение ушедших брендов российскими товарами и ассортиментом стран, которые продолжают товарооборот с Россией, – Китай, Индия, страны юго-восточной Азии.»

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