В Новосибирской области вырастет число молодых ученых-стипендиатов

В Новосибирской области в 2023 году вдвое вырастет число молодых ученых — получателей именных стипендий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области в 2023 году вдвое вырастет число молодых ученых — получателей именных стипендий Правительства Новосибирской области. Также вдвое увеличится количество проектов фундаментальных исследований, поддержанных Правительством региона и фондами поддержки научной и инновационной деятельности.

Соответствующие изменения в государственную программу «Стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности в Новосибирской области» одобрены на заседании Правительства региона, прошедшем под председательством Губернатора Андрея Травникова.

По словам министра науки и инновационной политики региона Вадима Васильева, количество стипендиатов в 2023 году возрастет в два раза — до 20 человек. Станет больше и исследований, которые будут проводить при поддержке областных властей — их должно быть 42.

Больше средств будут выделять на именные стипендии аспирантов — на эти цели заложено 2, 3 миллиона рублей. Повысится и финансирование на проекты, которые НСО реализует с государственными и негосударственными фондами — оно составит 21, 75 миллион. На 100 миллионов вырастет финансирование инновационных технологий.

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