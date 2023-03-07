В Новосибирске включили в охранную зону постройки Алтайской ж/д

Здание вокзала «Новосибирск-Южный» тоже входит в охранную зону. Фото: http://novosibirsk-yuznyiy.dzvr.ru/
Постройки Алтайской железной дороги включили в охранную зону в Новосибирске. Информация опубликована на сайте Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия региона.
В перечень культурного наследия вошли девять уцелевших объектов. Они расположены в Октябрьском районе на территории, которая прилегает к станции «Новосибирск-Южный».
Теперь охранная зона включает в себя пять жилых домов на улицах Декабристов и Якушева, здание самого вокзала на Зыряновской, 133/1, пакгауз (закрытое складское помещение при ж/д станциях – прим.ред.), водонапорную башню на Коммунстроевской улице и Дом культуры имени Попова.
Как объяснили в инспекции, внесение объектов в перечень культурного наследия необходимо, чтобы сохранить комплекс сооружений станции «Ново-Николаевск» Алтайской ж/д.
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