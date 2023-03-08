Молодожены из Новосибирска стали чемпионами России по фехтованию на колясках

Максим и Алена завоевали золотые медали. Фото: Предоставлено тренером сборной НСО

Новосибирские спортсмены-паралимпийцы Максим Сабуров и Алена Евдокимова завоевали медали на Чемпионате России по фехтованию на колясках. Тренер сборной Новосибирской области Мурат Конурбаев рассказал об итогах соревнований.

Два «золота» чемпионата завоевал Максим Шабуров – пятикратный Паралимпийский чемпион Мира и восьмикратный Чемпион Европы по фехтованию на колясках среди спортсменов с ДЦП. Его жена Алена Евдокимова завоевала «золото» в рапире и «серебро» в шпаге, годом раньше сибирячка привезла «бронзу» с Паралимпиады в Токио. Максим Шабуров тогда привез «серебро».

Сборная Новосибирской области стала первой в общем зачете. Фото: Предоставлено тренером сборной НСО

Максим и Алена познакомились во время учебы в школе – на сборах к Первенству России. Спортсмены дружили, а в 2018 году начали встречаться, через год решили пожениться. Свадьбу пришлось отложить из-за пандемии, но в 2020 году фехтовальщики обвенчались.

- Сборная Новосибирской области стала первой в командном зачете. Виктория Смертина завоевала «серебро» в рапире, Вероника Камалова взяла «бронзу», Наталья Афонова - две «бронзы», Нина Алексеева тоже завоевала «бронзу». Команда девушек стала второй, уступив женской сборной Москвы, – сообщил Заслуженный тренер России Мурат Конурбаев.

Мужская команда стала второй по итогам выступлений. Михаил Карпов завоевал «серебро» в сабле, Алексей Иванев – две «бронзы» в шпаге и сабле.

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