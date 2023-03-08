«Захотел покататься»: в Новосибирской области вынесли приговор угонщику «Жигулей»

Дело было в суде. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Новосибирской области мужчина угнал машину, чтобы покататься. Инцидент произошел в Татарском районе. Горе-угонщика поймали сотрудники ДПС. В отношении него возбудили и расследовали уголовное дело. Его рассмотрели в суде.

- Мужчина увидел «Жигули» с незапертой передней дверью. Он залез в салон авто и завел его с помощью ключа, вставленного в зажигание. Но его удалось поймать сотрудникам ДПС, - говорится на сайте Татарского районного суда.

Татарский районный суд постановил назначил угонщику авто 1 год условно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер