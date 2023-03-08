«Захотел покататься»: в Новосибирской области вынесли приговор угонщику «Жигулей»

Дело было в суде.
Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»
В Новосибирской области мужчина угнал машину, чтобы покататься. Инцидент произошел в Татарском районе. Горе-угонщика поймали сотрудники ДПС. В отношении него возбудили и расследовали уголовное дело. Его рассмотрели в суде.
- Мужчина увидел «Жигули» с незапертой передней дверью. Он залез в салон авто и завел его с помощью ключа, вставленного в зажигание. Но его удалось поймать сотрудникам ДПС, - говорится на сайте Татарского районного суда.
Татарский районный суд постановил назначил угонщику авто 1 год условно.
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