В Новосибирской области Андрей Травников вручил 22 знака отличия «За материнскую доблесть». Фото: правительство НСО.

В преддверии 8 марта в правительстве Новосибирской области прошла церемония вручения знака отличия «За материнскую доблесть». Участие в ней приняли губернатор региона Андрей Травников и председатель Заксобрания области Андрей Шимкив.

Андрей Травников поздравил женщин с наступающим Международным праздником. В обращении он отметил, что за последние 10 лет в обществе произошли серьезные изменения. Если тогда многодетных семей в НСО было менее 17 тысяч, то теперь их уже почти 46 тысяч.

– Достаточно серьезный рост, и в этих изменениях есть и ваш вклад – не только усилия государства, но и ваш пример, ваших семей. Вы своей жизнью доказываете, что многодетная семья, много детей – это здорово, правильно. Огромное вам спасибо! За ваш личный подвиг, за то, что вы делаете для своей семьи, для своих детей! – подчеркнул губернатор.

Среди тех, кто получил знак отличия, 22 многодетных мамы из разных районов НСО. Речь о Барабинском, Коченевском, Маслянинском, Ордынском, Чистоозерном и других. Также наградили женщин из рабочего поселка Кольцово и города Бердска. Почетные знаки получили и жительницы Советского, Дзержинского, Калининского районов Новосибирска.

В правительстве уточнили, что у 17 награжденных мам по 5 детей, у троих – 6, у одной женщины – семеро детей, еще у одной – 9 ребятишек.

Самой молодой маме, получившей почетный знак, – 32 года. У нее уже пятеро детей. Живет женщина в Каргатском районе.

Известно, что знак отличия «За материнскую доблесть» получают мамы, которые родили, усыновили и воспитали 5 и более детей.

Женщинам, награжденным знаком, к нему вручили удостоверение. Также им выплатят единовременное вознаграждение в сумме 50 тысяч рублей.

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