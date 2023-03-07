В Новосибирске военнослужащие с цветами поздравили женщин с 8 марта

Сибирячкам вручали цветы в преддверии 8 марта. Фото: пресс-служба ЦВО

В Новосибирске военнослужащие ВАИ и военной полиции ЦВО ловили представительниц прекрасного пола на дорогах города. Сибирячкам вручали цветы в преддверии 8 марта. Об акции рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Военнослужащие составили компанию сотрудникам ГИБДД. Они останавливали машины, которыми управляли женщины. Однако вместо проверки документов милых дам ждал приятный сюрприз в виде тюльпана.

− Женщины были приятно удивлены и не скрывали своих радостных эмоций, − отметили в ЦВО.

Примечательно, что праздничные рейды прошли в рамках акции «Женщина за рулем».

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