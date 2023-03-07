Перед 8 Марта вырос трафик на сайтах российских брендов одежды

Фото: Пресс-служба компании МегаФон

Магазины, где можно выбрать одежду российских брендов, уверенно обогнали популярные маркетплейсы. Динамика к ним в Новосибирской области выросла на 20% к марту прошлого года.

Статистика показывает, что ювелирные изделия остаются в топе популярных подарков на 8 марта. Мобильный трафик на сайты с золотыми и серебряными изделиями ежегодно увеличивается примерно в 1,5 раза.

Выбором праздничного букета новосибирцы займутся накануне. В это время трафик на сайты с доставкой цветов обычно вырастает в 4 раза по сравнению со среднестатистическим днем. Но самым популярным периодом окажется сам день 8 марта, когда жители будут заказывать композиции в 10 раз активнее.

- На женский праздник приходится больше звонков и трафика, чем 23 февраля. Нагрузка на сеть увеличивается от большого количества поздравлений и комплиментов. Для комфортного общения в прошлом году мы расширили покрытие 4G и увеличили скорость мобильного интернета более чем в 500 локациях Новосибирской области, - рассказал директор МегаФона в Новосибирске Денис Трофимчук.

Новосибирская область стала лидером в Сибирском федеральном округе по подаркам часов Apple на 8 Марта. Их продажи увеличились на 162%. Также вырос интерес к беспроводным наушникам (77%). Абсолютным аутсайдером продаж стали внешние аккумуляторы (-43%) и умные колонки (-21%).