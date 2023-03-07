«Ходил по краю и поскользнулся»: на Алтае турист сорвался с 50-метровой скалы на глазах очевидцев

На Алтае турист сорвался с 50-метровой скалы на глазах очевидцев.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
На перевале Кату-Ярык в Республике Алтай произошла трагедия. Там со скалы сорвался житель кузбасского Анжеро-Судженска. Мужчина погиб в результате несчастного случая.
– Выяснилось, что 39-летний житель Анжеро-Судженска ходил по краю скалы на вершине перевала. Внезапно он поскользнулся и на глазах у очевидцев упал с высоты 50 метров, – пишет «ТОЛК».
Спасатели спустились к сибиряку при помощи специальной веревки. Мужчина не подавал признаков жизни. Реанимировать его не удалось.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер