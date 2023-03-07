«Ходил по краю и поскользнулся»: на Алтае турист сорвался с 50-метровой скалы на глазах очевидцев

На Алтае турист сорвался с 50-метровой скалы на глазах очевидцев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На перевале Кату-Ярык в Республике Алтай произошла трагедия. Там со скалы сорвался житель кузбасского Анжеро-Судженска. Мужчина погиб в результате несчастного случая.

– Выяснилось, что 39-летний житель Анжеро-Судженска ходил по краю скалы на вершине перевала. Внезапно он поскользнулся и на глазах у очевидцев упал с высоты 50 метров, – пишет «ТОЛК».

Спасатели спустились к сибиряку при помощи специальной веревки. Мужчина не подавал признаков жизни. Реанимировать его не удалось.

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