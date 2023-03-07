СГК выбирает подрядчиков для замены теплосетей в Новосибирске на 257 миллионов рублей

Подрядчики определятся на торгах, которые пройдут в марте. Фото: СГК

«Сибирская генерирующая компания» объявила закупки для замены теплосетей в Новосибирске. На эти цели выделено 257 миллионов рублей. Информация опубликована на официальном сайте СГК.

Как сообщили в компании, подрядчики определятся на торгах, которые пройдут в марте. В первую очередь теплосети заменят на 10 улицах города − Чаплыгина, Богаткова, Троллейной, Кошурникова, Нижегородской, Ленинградской, Высоцкого, Советской, Невельского и Комсомольской.

Торги на подрядные работы по остальным участкам объявят в ближайшее время. К потенциальным подрядчикам предъявлен ряд требований: это должны быть представители малого и среднего бизнеса, у которых есть опыт, персонал и необходимая техника.

− В этом году СГК планирует увеличить в сравнении с 2022-м объем закупок подрядных услуг для работ на теплосетях в Новосибирске почти вдвое — до 1,8 млрд рублей, − говорится на сайте СГК.

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