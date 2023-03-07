«Самолет сбили ракетой»: летчик из Новосибирской области погиб в небе над Донбассом

Александр Бондарев погиб в небе над Донбассом. Фото: "Горсайт"

Выросший в Баганском районе Новосибирской области Александр Бондарев погиб в небе над Донбассом во время проведения специальной военной операции. Его не стало 3 марта — спустя месяц после его 44-летия.

Родился Александр в Киргизии, но с десятилетнего возраста жил с семьей в Баганском районе. Окончил школу в селе Мироновка, а потом переехал в село Петрушино.

— Брат попытался поступить в Барнаульские летное училище, не прошёл по здоровью. В 1997 году пошёл служить в армию. Спустя год службы поступил в Армавирское высшее военное авиационное Краснознаменное училище летчиков, — рассказал изданию «Горсайт» родной брат погибшего Алексей из Карасука.

Добиться своей цели Александр смог в 2003 году, когда, закончив училище, стал служить на юге страны. Он прошел Сирию, а позже отправился в зону специальной военной операции — летал на новейшем самолете Су-34. Как рассказывает его брат, над территорией ДНР его самолет был сбил ракетой. Александр принял удар на свою сторону и погиб, второй пилот попал в госпиталь с тяжелым ранением.

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