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НовостиОбщество7 марта 2023 9:57

Прокуратура Новосибирской области приняла 840 обращений мобилизованных

Многие из них касались призыва без учета состояния здоровья, возраста и семейного положения
Надежда КАСЬЯНОВА
В региональную прокуратуру за 2022 год поступило 840 обращений от мобилизованных и их семей.

В региональную прокуратуру за 2022 год поступило 840 обращений от мобилизованных и их семей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В прокуратуру Новосибирской области за 2022 год поступило 840 обращений от мобилизованных и их семей. Из них обоснованными признали 11 обращений.

По сообщению РБК Новосибирск со ссылкой на областную прокуратуру, после вмешательства ведомства были отменены решения призывной комиссией о мобилизации отца троих несовершеннолетних детей, супруга, ухаживающего за женой-инвалидом. Также домой вернулся мобилизованный, который ранее никогда не служил. Еще была удовлетворена жалоба о незаконном призыве родственника с хроническим заболеванием.

В основном обращения касались призыва без учета состояния здоровья, а также возраста и семейного положения. Также мобилизованные просили разъяснить в каких ситуациях возможна отсрочка.

В прокуратуре добавили, что были выявлены нарушения трудовых прав в отношении мобилизованных и их семей от 8 организаций региона. Так к административной ответственности за это удалось привлечь четырех виновных, к дисциплинарной – 5. Всего удалось восстановить права 10 человек.

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