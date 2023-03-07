Прокуратура Новосибирской области приняла 840 обращений мобилизованных

В региональную прокуратуру за 2022 год поступило 840 обращений от мобилизованных и их семей.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В прокуратуру Новосибирской области за 2022 год поступило 840 обращений от мобилизованных и их семей. Из них обоснованными признали 11 обращений.
По сообщению РБК Новосибирск со ссылкой на областную прокуратуру, после вмешательства ведомства были отменены решения призывной комиссией о мобилизации отца троих несовершеннолетних детей, супруга, ухаживающего за женой-инвалидом. Также домой вернулся мобилизованный, который ранее никогда не служил. Еще была удовлетворена жалоба о незаконном призыве родственника с хроническим заболеванием.
В основном обращения касались призыва без учета состояния здоровья, а также возраста и семейного положения. Также мобилизованные просили разъяснить в каких ситуациях возможна отсрочка.
В прокуратуре добавили, что были выявлены нарушения трудовых прав в отношении мобилизованных и их семей от 8 организаций региона. Так к административной ответственности за это удалось привлечь четырех виновных, к дисциплинарной – 5. Всего удалось восстановить права 10 человек.
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