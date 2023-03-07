В Новосибирске следователи навестили семью, пострадавшую при обрушении дома на Линейной, 39

Сотрудники ведомства поздравили сибирячку с наступающим 8 марта и вручили подарки ее сыну. Фото: СУ СК РФ по НСО

Представители СУ СК РФ по Новосибирской области встретились с семьей, которая пострадала при обрушении дома на Линейной, 39. В момент ЧП местная жительница Маргарита Никешина и ее 15-летний сын Андрей находились в квартире.

После трагедии новосибирцы длительное время проходили лечение в ожоговом отделении городской больницы. Сейчас Маргарита Владимировна и Андрей проживают в социально-оздоровительном центре Новосибирска.

Пострадавших навестили и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области Виталий Зарипов и сотрудник контрольно-следственного отдела Алена Пичугина. Они поздравили сибирячку с наступающим 8 марта и вручили подарки ее сыну. Подростку, который учится в 9 классе, вручили ноутбук, принтер и мобильный телефон.

Сотрудники ведомства пообещали и в дальнейшем оказывать необходимую помощь семье.

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