«Бросились в окно босиком и в одном трико»: у жителя Новосибирской области сгорел деревянный дом

Огонь повредил крышу, веранду и подвал дома. Фото: предоставлено Валерием

В доме фермера Валерия Пяткова в Новосибирском районе произошел пожар. Мужчина и его дети успели спастись, а жена в момент ЧП была в Новосибирске. О произошедшем сибиряк рассказал на своей странице «ВКонтакте».

− Дорогие односельчане, вчера вечером ничего не предвещало беды в моем доме по адресу Центральная 52. Но в районе 19:30 произошло страшное, скорее всего из-за короткого замыкания электрической проводки на веранде загорелся морозильник и произошел взрыв охлаждающего оборудования. Огнем мгновенно взялись стены деревянного дома и пол, − написал Валерий Пятков.

В это время дети новосибирца делали уроки в своих комнатах. Сам Валерий прилег отдохнуть, так как утомился после работ на ферме. Внезапно он услышал крики старшего сына, который увидел пламя.

− Языки пламени с неимоверной силой врывались в дом через открытую ребенком входную дверь. Моя попытка закрыть ее не увенчалась успехом из-за раскаленной снаружи ручки двери. Тогда я громко дал команду: «В окно!». Буквально в трико и босиком мы оказались на улице, через мгновенье прилетела пожарная машина, вызванная соседями, заметившими возгорание с улицы, − поделился подробностями того страшного дня Валерий.

Мужчина подчеркнул, что односельчане сразу же пришли им на помощь. Одни принесли теплые вещи, а другие помогали тушить пожар.

Огнем были объяты крыша и веранда дома. Вскоре пламя перекинулось на подвал, где хранились уголь и дрова для отопления печи. Но соседи среагировали моментально – они разобрали пылающие доски и потушили уголь.

В итоге ситуацию удалось взять под контроль. Валерий выразил огромную благодарность сотрудникам МЧС и неравнодушным местным жителям.

Ночевать семье пришлось у соседей. В дальнейшем новосибирцы поселятся либо у родных, либо на ферме. Дом глава семейства надеется восстановить к осени.

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