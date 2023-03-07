Гэбээровцы поделились статистикой: в Новосибирске женщины воруют не меньше мужчин

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

Изучение доклада дежурной части за вчерашние сутки показало, что как минимум в этом вопросе дамы мужчинам не уступают.

Всего вчера за попытки хищения из торговых учреждений «гвардейцами» были задержаны восемь человек, в том числе четыре женщины.

6 марта в 14.27 бойцы ГБР-74 по сигналу тревожной кнопки прибыли в супермаркет Октябрьского района. Встретивший их начальник службы безопасности рассказал, что в магазине была задержана женщина с двумя маленькими детьми, которая попыталась уйти, не заплатив за три шоколадных яйца «Киндер сюрприз» и губную помаду. По требованию администрации магазина женщина заплатила в кассу 500 рублей и была отпущена.

Точно так же поступили с задержанной вчера в 16.44 в Кировском районе пожилой женщиной. Бабушка была отпущена сразу после того, как внесла в кассу 350 рублей - стоимость украденного ею сыра.

Еще одна представительница женского пола была задержана вчера в 17.40 за совершение кражи в Заельцовском районе. 40-летняя женщина попыталась стащить из магазина два пакетика корма для кошек, но была замечена. Как и других уличенных вчера в кражах дам, ее не стали передавать полиции и отпустили после оплаты стоимости корма.

В продолжение темы в Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ рассказали о том, как 15 февраля в Центральном районе бойцами ГБР-75 была задержана молодая девушка, совершившая несчетное число краж из магазинов известной торговой сети. Чтобы не уехать в полицию, задержанная рыжеволосая бестия хладнокровно оплатила картой причиненный ущерб в размере 100 000 рублей и была такова.