На трассе под Новосибирском 60-летний водитель пострадал в перевернувшейся фуре

Фура вылетела в кювет под Новосибирском. Фото: Новости дня Каинск Барабинск.

В Новосибирской области на трассе Новосибирск – Омск перевернулась фура. Авария произошла утром 6 марта, сообщили очевидцы в группе «Новости дня Каинск Барабинск» в социальной сети «ВКонтакте».

Как уточнили в группе пропаганды Госавтоинспекции региона, в ДТП получил травмы 60-летний водитель. Ему оказали медицинскую помощь.

Сотрудники ГИБДД выезжали на место аварии. Подробности и обстоятельства ДТП уточняются.

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