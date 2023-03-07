«Сказал, что он не должник, а двойник»: под Новосибирском мужчина, осужденный за кражу, пытался обмануть судебного пристава

Под Новосибирском мужчина, осужденный за кражу, пытался обмануть судебного пристава. Фото: УФССП по НСО.

В Бердске 42-летний горожанин пытался обхитрить судебного пристава. Придя на прием, он потребовал, чтобы с него сняли все ограничения и аресты счетов. Убеждал, что он не тот, за кого его принимают. Однако попытка отмыться от долгов обернулась провалом.

Известно, что 42-летний бердчанин был осужден за кражу, совершенную группой лиц. Суд назначил ему исправительные работы с удержанием зарплаты в доход государства в размере 10%. А также взыскание ущерба в размере 53 тысячи рублей. Но решение суда должник не исполнял.

В ходе работы по исполнительному производству пристав арестовала его расчетные счета в кредитных организациях. Удержав в общей сложности 440 рублей.

– После чего гражданин пришёл на прием к судебному приставу, утверждая, что с его счета ошибочно списали денежные средства, так как он якобы однофамилец должника. Мужчина требовал снять арест с его счетов, – сообщили в УФССП по НСО.

Однако приставы усомнились в правдивости истории. Мужчину попросили предоставить документы, удостоверяющие его личность. Тот заверил, что привезет их в течение получаса. Тем временем, приставы связались с филиалом ФКУ УИИ ГУФСИН по региону. Оказалось, что должник находится в розыске.

– В результате разыскиваемого ждали в подразделении судебных приставов сотрудники в погонах — инспекторы уголовно-исправительной инспекции. Гражданину вручили направление для трудоустройства, – добавили в ведомстве.

Должник уже вышел на работу. С его зарплаты будут удерживать часть, утвержденную судом.

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