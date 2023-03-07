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НовостиОбщество7 марта 2023 7:53

«Сказал, что он не должник, а двойник»: под Новосибирском мужчина, осужденный за кражу, пытался обмануть судебного пристава

Под Новосибирском мужчина, осужденный за кражу, пытался обмануть судебного пристава
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Под Новосибирском мужчина, осужденный за кражу, пытался обмануть судебного пристава. Фото: УФССП по НСО.

Под Новосибирском мужчина, осужденный за кражу, пытался обмануть судебного пристава. Фото: УФССП по НСО.

В Бердске 42-летний горожанин пытался обхитрить судебного пристава. Придя на прием, он потребовал, чтобы с него сняли все ограничения и аресты счетов. Убеждал, что он не тот, за кого его принимают. Однако попытка отмыться от долгов обернулась провалом.

Известно, что 42-летний бердчанин был осужден за кражу, совершенную группой лиц. Суд назначил ему исправительные работы с удержанием зарплаты в доход государства в размере 10%. А также взыскание ущерба в размере 53 тысячи рублей. Но решение суда должник не исполнял.

В ходе работы по исполнительному производству пристав арестовала его расчетные счета в кредитных организациях. Удержав в общей сложности 440 рублей.

– После чего гражданин пришёл на прием к судебному приставу, утверждая, что с его счета ошибочно списали денежные средства, так как он якобы однофамилец должника. Мужчина требовал снять арест с его счетов, – сообщили в УФССП по НСО.

Однако приставы усомнились в правдивости истории. Мужчину попросили предоставить документы, удостоверяющие его личность. Тот заверил, что привезет их в течение получаса. Тем временем, приставы связались с филиалом ФКУ УИИ ГУФСИН по региону. Оказалось, что должник находится в розыске.

– В результате разыскиваемого ждали в подразделении судебных приставов сотрудники в погонах — инспекторы уголовно-исправительной инспекции. Гражданину вручили направление для трудоустройства, – добавили в ведомстве.

Должник уже вышел на работу. С его зарплаты будут удерживать часть, утвержденную судом.

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