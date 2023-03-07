С 17 до 46 тысяч: в Новосибирской области за десять лет выросло число многодетных семей

В Новосибирской области стало больше многодетных семей. Фото: правительство НСО

В Новосибирской области стало больше многодетных семей. За последние 10 лет их число выросло с 17 до 46 тысяч. Об этом сообщил губернатор НСО Андрей Травников.

В преддверии 8 марта глава региона принял участие в традиционной церемонии вручения знака отличия «За материнскую доблесть». Андрей Травников выступил с торжественной речью и рассказал о положительной тенденции.

− Мы видим очень серьезные изменения в нашем обществе – если десять лет назад многодетных семей в Новосибирской области было чуть меньше 17 тысяч, то сегодня уже почти 46 тысяч. Достаточно серьезный рост, − подчеркнул губернатор Новосибирской области.

Андрей Травников отметил, что вклад в эти изменения внесло не только государство, но и сами многодетные семьи, которые на личном примере показывают, что иметь много детей – большое счастье.

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