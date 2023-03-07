Компас и набор рыбака: девушки из Новосибирска рассказали о самых необычных подарках на 8 марта

Девушки из Новосибирска рассказали о самых необычных подарках к 8 марта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Девушки из Новосибирска рассказали, какие самые необычные подарки получали в Международный женский день. Опрос в начале марта провели аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

Оказалось, что 10 % женщин считают необычным подарком на 8 марта цветы и комнатные растения. 9 % опрошенных рассказали, что самым запоминающимся презентом стал домашний питомец.

Также девушки признались, что получали и вовсе неожиданные подарки. В их числе компас, летняя резина и набор рыбака. Кроме того, сибирячкам сочиняют песни, дарят лотерейные билеты, живых бабочек, песочные часы и будильники.

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