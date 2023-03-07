В Заельцовском районе Новосибирска неизвестные устроили погром в подъезде жилого дома

Полиция ищет молодых людей, устроивших погром в подъезде жилого дома. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске группа парней ворвалась в подъезд жилого дома на Линейном жилмассиве и устроила там погром. Местные жители написали заявление в полицию. Об этом КП-Новосибирск сообщили в ГУ МВД России по региону.

− Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, − заявили КП-Новосибирск в областном МВД.

Также полиция ищет молодых людей, нарушивших покой жильцов дома на Линейном жилмассиве.

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