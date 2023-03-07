В Новосибирске трехлетний малыш остался один в запертой квартире. Фото: МАСС.

В Новосибирске в Дзержинском районе помощь спасателей понадобилась трехлетнему малышу. Он остался один в квартире. А его мама попасть к нему не смогла – дверь заблокировало.

– Спасатели прибыли на улицу Жуковского вечером 6 марта, в 19:52. Доступ в квартиру удалось обеспечить. Трехлетнего ребенка передали маме, – сообщили в МАСС.

Помощь врачей малышу не понадобилась. Он пробыл один без присмотра примерно полчаса.

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