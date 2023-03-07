В Новосибирске обновили 20% смотровых ходов на Октябрьском мосту

На мосту заменили 2,5 тысячи погонных метров специализированных конструкций. Фото: СпецТрансСтрой

На Октябрьском мосту обновили 20% смотровых ходов. Компания «СпецТрансСтрой» заменила 2,5 тысячи погонных метров специализированных конструкций. Всего их 12,5 тысяч.

Трапы смотрового хода – это служебные проходы между балками пролетного строения моста. Они необходимы для обслуживания объекта. По этим трапам рабочие могут добраться до любой точки моста и отремонтировать ту или иную конструкцию.

− Компания ведет работы со стороны левого берега. Сейчас производят работы только по демонтажу старых и монтажу новых смотровых ходов в пролетах 2-3, 5-6, 7-8, − сообщает «СпецТрансСтрой».

На данный момент на мосту полностью демонтированы тротуары. Проход там закрыт для пешеходов.

Закончить ремонт Октябрьского моста планируют до 9 декабря 2024 года.

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