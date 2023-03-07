Малефисента и кошечки: красотки «из джунглей» устроили вечеринку в новосибирском супермаркете

Новосибирцы встретились с Малефисентой и кошечками в "Универсаме" на Ленина. Фото: предоставлено Ксенией Камановой.

Блогеры из Новосибирска устроили в «Универсаме» шведский стол с морепродуктами и вечеринку в эпатажных образах. Девушки надели леопардовые наряды, а одна из них пришла в супермаркет в костюме Малефисенты. О цели мероприятия КП-Новосибирск рассказала член сообщества блогеров и лидеров мнений «Фэшн группировка» Ксения Каманова.

В течение четырех лет компания из полусотни блогеров ездит по Новосибирску на лимузине и посещает заведения партнеров. Каждый из членов группировки рассказывает подписчикам о месте или продукте со позиции своего канала или блога: здоровое питание, семья и дети, фитнес и так далее.

В новосибирский супермаркет ворвались блогеры в звериных нарядах, чтобы шокировать покупателей и прорекламировать партнеров. Фото: предоставлено Ксенией Камановой.

– Мы пиарим наш город Новосибирск, рассказываем о новых и необычных местах. При этом стараемся каждый раз появляться в новых образах на лимузинах. В прошлый раз все были в красно-черной цветовой гамме, также делали космический маршрут в шапочках из фольги, в этот раз тематика – Мадагаскар, потому что леопардовый принт сейчас в моде, – поделилась с КП-Новосибирск Ксения Каманова.

Оказалось, что в магазине блогеры рекламировали авторские деликатесы. Лидеры мнений Новосибирска накрыли стол с блюдами из морепродуктов и устроили эпатажную весеннюю вечеринку, приуроченную к 8 марта.

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