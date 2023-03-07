Как поменять старый смартфон на новый и не пробить дыру в собственном бюджете

Фото: Компания «МТС»

Программа обмена позволяет купить новый смартфон со скидкой, вместо того чтобы долго собирать полную сумму. Трейд-ин экономит время: вам не нужно искать возможность продать старый по сайтам объявлений из серии «из рук в руки» - достаточно прийти в ближайший салон МТС. Трейд-ин обеспечивает безопасность сделки - аппарат сдаётся не какому-нибудь неизвестному человеку, а проверенной фирме.

Сдать старый телефон в трейд-ин можно в салонах оператора. Но предварительно нужно подобрать себе новый. В программе участвуют смартфоны Samsung, Apple, Huawei, Honor, Xiaomi и некоторые другие бренды, а также планшеты Apple и Samsung. Узнать, входит ли ваш смартфон в список для обмена, можно на этой странице.

Сотрудники салонов принимают только сами устройства, без наушников, зарядки, проводов USB и прочего. Предъявлять чеки, гарантийные талоны или заключения по предварительной диагностике не требуется. Перед тем как отнести смартфон в офис продаж МТС, вспомните про логины и пароли от учётных записей. На iPhone нужно отключить функцию «Найти iPhone», если она включена, а на устройствах Android выйти из учётной записи Google. Устройства с неразблокированными аккаунтами в трейд-ин не принимаются.

Следующий шаг - визуальная оценка смартфона или планшета. Чем лучше внешний вид, тем больше скидка на новый смартфон.

Итак, сотрудник салона сотовой связи сверяет его со списком моделей - участников программы. В зависимости от его состояния, устанавливается цена выкупа, которая и является скидкой на покупку нового устройства. Далее вам остаётся только выбрать новый гаджет, если вы не сделали этого заранее. Главное условие здесь - стоимость нового устройства не должна быть ниже стоимости вашего старого аппарата.

Чтобы наглядно продемонстрировать, как работает программа трейд-ин, посчитаем скидки и получившийся размер оплаты за некоторые популярные гаджеты. Цены ниже - примерные, только чтобы показать принцип расчёта.

Допустим, вы хотите сдать смартфон iPhone 11 на 128 ГБ, что бы купить смартфон Apple iPhone 14 по трейд-ин с объёмом памяти 512 ГБ. Менеджер салона признаёт, что ваш аппарат в отличном состоянии. Предположим, что в день вашего прихода стоимость вашего смартфона по прайсу составит 19 390 рублей, а новинки - 99 990 рублей. Вычисляем разницу и получаем сумму, которую вам придётся заплатить за новый смартфон:

99 990 − 19 390 = 80 600 рублей.

Теперь для другого примера возьмём другой сдаваемый гаджет, Samsung Galaxy 20 на 128 ГБ. Предположим, что в отличном состоянии его стоимость составит 17 300 рублей. При этом вы хотите приобрести Samsung Galaxy S21 FE по цене 43 990 рублей. Считаем:

43 990 − 17 300 = 26 690 рублей.

Наконец, рассмотрим трейд-ин смартфонов Xiaomi, а конкретно - Redmi Note 10 Pro. Эту модель мы хотим купить вместо Redmi Note 8 на 64 ГБ. Допустим, что «восьмёрка» оценивается в 4 790 рублей, «десятка» - в 19 990. Рассчитываем итоговую сумму оплаты:

19 990 − 4 790 = 15 200 рублей.

Круто? Согласны. Всем удачного выбора, ведь по программе трейд-ин сделать его гораздо проще!

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