Их спугнул крик хозяйки: под Новосибирском два жулика стащили 30 кило мяса с веранды дома

Под Новосибирском двое сельчан стащили 30 кило мяса с веранды частного дома. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В рабочем поселке Колывань под Новосибирском из частного дома украли мясо. Целых 30 кг. Оказалось, что жулики пробрались на веранду дома ночью. Когда все спали. Но уйти с добычей незамеченными у воришек не вышло. Спугнула хозяйка. Подробности рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

– 5 марта в полицию обратились хозяйка дома. Она заявила, что в ее дом забрались неизвестные. Ночью она услышала звук бьющегося стекла и позвонила в полицию. Осмотрев место преступления, женщина обнаружила пропажу свыше 30 кг мяса, хранившегося на веранде дома, – уточнили в пресс-службе полиции.

Правоохранители установили и задержали похитителей. Оказались ими 2 рецидивиста – 32 и 30 лет. Часть украденного нашли у них дома.

В полиции выяснили, что воришки забрались на веранду дома. Набили мясом рюкзаки и отнесли его домой. После вернулись и забрали оставшееся. Затем захотели проникнуть в одну из комнат дома, разбили стекло. Однако крик хозяйки их спугнул. Похитители сбежали.

На мужчин возбудили уголовное дело за кражу. Сейчас они под подпиской о невыезде.

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